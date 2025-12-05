Neben dem traditionellen Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus gibt es am 6. Dezember 2025 eine festliche Premiere. An historischer Stätte wird eine mittelalterliche Hofweihnacht gefeiert.

Blick auf den kleinen, beschaulichen Weihnachtsmarkt auf dem Derenburger Marktplatz vor dem historischen Rathaus.

Blankenburg. - Ein festliches Treiben an zwei Orten können die Derenburger und ihre Gäste am Samstag, 6. Dezember, erleben. Dazu wird zum Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus und nur ein paar Schritte entfernt zu einer mittelalterlichen Hofweihnacht eingeladen.