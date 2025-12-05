Kommunalpolitik im Harz Strohlagerung in großem Umfang künftig im Huy verboten
Die Lagerung von Stroh innerhalb der Huy-Orte führte in der Vergangenheit immer wieder zu Diskussionen - zuletzt verstärkt durch den Großbrand in Haus Nienburg im Oktober 2022. Nun hat sich der Gemeinderat der Thematik erneut angenommen.
05.12.2025, 06:00
Gemeinde Huy. - Vorkommnisse wie den Großbrand in Haus Nienburg, bei dem im Oktober 2022 tonnenweise Stroh in Brand geriet, wolle man unbedingt zukünftig vermeiden. Nicht zuletzt deshalb wurde jetzt die Gefahrenabwehrverordnung der Gemeinde Huy überarbeitet.