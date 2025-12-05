Kommunalpolitik im Harz Strohlagerung in großem Umfang künftig im Huy verboten

Die Lagerung von Stroh innerhalb der Huy-Orte führte in der Vergangenheit immer wieder zu Diskussionen - zuletzt verstärkt durch den Großbrand in Haus Nienburg im Oktober 2022. Nun hat sich der Gemeinderat der Thematik erneut angenommen.