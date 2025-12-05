Der Kreistag Harz hat über die Fusion von Musikschule und Volkshochschule in einer GmbH entschieden. Eltern fürchten noch höhere Gebühren für die Ausbildung ihrer Kinder - was die Landkreis-Verwaltung ihren Sorgen entgegnet und nun beschlossen wurde.

An der Kreismusikschule Harz lernten zum Jahreswechsel 2024/25 knapp 900 Schüler.

Landkreis Harz. - Die geplante Verschmelzung der Kreismusikschule Harz (KMS) mit der Kreisvolkshochschule (KVHS) in einer neuen GmbH hat bei vielen Eltern im Landkreis Ängste ausgelöst. Sie befürchten bei einem Ende des Eigenbetriebs Einsparungen beim Angebot, weiter steigende Unterrichtsgebühren, schlimmstenfalls sogar eine Insolvenz. Nun ist eine Entscheidung gefallen.