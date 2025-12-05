Im Fernverkehr der Bahn gibt es für Magdeburg erst Streichungen, dann ein paar teils vorübergende Verbesserungen. Änderungen gibt es auch bei Fahrten nach Dessau, Leipzig und Halle.

Intercity der Deutschen Bahn auf dem Magdeburger Hauptbahnhof: Hier ein Zug mit Berlin als Ziel.

Magdeburg. - Für den 14. Dezember ist im Netz der Deutschen Bahn ein Fahrplanwechsel angesagt. Die Volksstimme hat die Informationen, die für die Bahnhöfe in Magdeburg bedeutsam sind, zusammengetragen. Dabei wird nicht zuletzt deutlich: Alles ist im Fluss, nicht allein zum Stichtag gibt es Neuerungen – wie zuletzt bei der Wiederinbetriebnahme der Direktverbindung mit dem RE 1 zwischen Magdeburg und Berlin, die nach einem Stellwerkbrand in Gerwisch unterbrochen worden war. Was nun aber sind die nächsten von den Bahnunternehmen geplanten Veränderungen?