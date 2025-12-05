Weil die Mehrheit des Verbandsgemeinderates an der beschlossenen Ausmusterung des Rüstwagens der Feuerwehr nicht rütteln will, schmeißen die Diesdorfer Kameraden Ehrenamt und Fahrzeugschlüssel hin. Die Wehr ist damit derzeit nicht einsatzbereit.

Der 39 Jahre alte Rüstwagen der Diesdorfer Feuerwehr soll ersatzlos ausgemustert werden, obwohl er noch tadellos in Schuss ist und die Gemeinde bereit ist, alle anfallenden Kosten zu übernehmen. Das hat nun eine drastische Reaktion der Feuerwehr-Einsatzkräfte ausgelöst.

Rohrberg/Diesdorf. - Mit einem handfesten Eklat endete die letzte Verbandsgemeinde-Ratssitzung des Jahres in Rohrberg. Vorsitzender Carsten Borchert hatte gerade den öffentlichen Teil geschlossen, da stürmten die zahlreich anwesenden Kameraden der Diesdorfer Feuerwehr nach vorn, legten wutentbrannt ihre Kündigung sowie die Schlüssel für Gerätehaus und Fahrzeuge auf den Tisch von VG-Bürgermeisterin Katrin Seidel und fuhren mit Privatautos nach Hause. Was war geschehen?