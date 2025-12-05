Im Magdeburger Ringbrücken-Chaos gibt es einen Lichtblick: Die Hellestraße kann wieder befahren werden. Die Halberstädter Straße bleibt noch dicht. An der Brenneckestraße geht es voran.

Lichtblick im Magdeburger Ringbrücken-Chaos: Diese Straße ist wieder frei

Die Ringbrücke über die Halberstädter Straße in Magdeburg wurde abgerissen. Hier ein Foto von den Abrissarbeiten der vergangenen Tage.

Magdeburg. - Die Ringbrücke an der Halberstädter Straße in Magdeburg ist seit Tagen Geschichte. Nun wurde auch der letzte Bauschutt abtransportiert, sodass zumindest die Hellestraße wieder für den Verkehr freigegeben werden kann. Die Halberstädter Straße selbst bleibt dicht. Außerdem gibt es Neuigkeiten an der Brenneckestraße.