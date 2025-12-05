Der Rohbau steht, das Richtfest ist gefeiert – und jetzt gibt es eine klare Ansage, wann das neue Funktionsgebäude des 1. FC Magdeburg eröffnet.

FCM sorgt für Überraschung: Das neue Trainingszentrum kommt früher als gedacht

Der Rohbau steht: Auf dem Gelände des Nachwuchsleistungszentrums entsteht das neue Funktionsgebäude des 1. FC Magdeburg.

Magdeburg. - Sportlich läuft es für den 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga derzeit alles andere als rund. Doch abseits des Rasens gibt es Grund zur Freude: Die seit Jahren kritisierten Trainingsbedingungen werden endlich deutlich verbessert. Das neue Funktionsgebäude zwischen Avnet-Arena und Trainingsplatz nimmt Form an – und ein konkretes Fertigstellungsdatum steht fest.