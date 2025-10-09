weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Verkehrseinschränkungen im Harz Sanierung der B81 in Blankenburg: Autofahrer erwartet neue Sperrung

In der Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 81 in Blankenburg ist ein weiterer Teil saniert worden. Während der neue Straßenabschnitt für den Verkehr freigegeben wird, wird die Straße an anderer Stelle gesperrt.

Von Jens Müller Aktualisiert: 09.10.2025, 20:20
Die Sanierungsarbeiten an der B81 in Blankenburg sind im Abschnitt zwischen Kreuzung Neue Halberstädter Straße/Burg und Festung Regenstein/Autobahn 36 beendet. Die Baustelle zieht am Freitag, 10. Oktober 2025, wieder stadteinwärts. Foto: Jens Müller

Blankenburg. - Autofahrer aufgepasst: Wegen des Ab- und Aufbaus von Straßensperren auf der Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 81 wird es am Freitag, 10. Oktober 2025, in Blankenburg zu Behinderungen und Verkehrseinschränkungen kommen.