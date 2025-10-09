Verkehrseinschränkungen im Harz Sanierung der B81 in Blankenburg: Autofahrer erwartet neue Sperrung
In der Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 81 in Blankenburg ist ein weiterer Teil saniert worden. Während der neue Straßenabschnitt für den Verkehr freigegeben wird, wird die Straße an anderer Stelle gesperrt.
Blankenburg. - Autofahrer aufgepasst: Wegen des Ab- und Aufbaus von Straßensperren auf der Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 81 wird es am Freitag, 10. Oktober 2025, in Blankenburg zu Behinderungen und Verkehrseinschränkungen kommen.