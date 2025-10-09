Verkehrseinschränkungen im Harz Sanierung der B81 in Blankenburg: Autofahrer erwartet neue Sperrung

In der Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 81 in Blankenburg ist ein weiterer Teil saniert worden. Während der neue Straßenabschnitt für den Verkehr freigegeben wird, wird die Straße an anderer Stelle gesperrt.