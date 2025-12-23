Ausflugsziel im Harz Sanierung im Kloster Michaelstein: Jahrhundert alte Mauern geben Geheimnisse preis
Im Kloster Michaelstein sind erste Sanierungsarbeiten im Kreuzhof abgeschlossen worden. Wie schlimm die Schäden sind und wie es nach der Winterpause weitergehen wird.
23.12.2025, 11:00
Blankenburg. - Nicht nur der Zahn der Zeit hat am Gemäuer des Kreuzhofes im Kloster Michaelstein genagt. Einige Schäden sind auch hausgemacht. Was bereits saniert ist, und wie es nach dem Winter weitergehen soll.