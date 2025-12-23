Im Kloster Michaelstein sind erste Sanierungsarbeiten im Kreuzhof abgeschlossen worden. Wie schlimm die Schäden sind und wie es nach der Winterpause weitergehen wird.

Die Sanierungsarbeiten zur Stabilisierung der Stützpfeiler am Ost- und Südflügel (rechts) des Kreuzhofes im Kloster Michaelstein sind abgeschlossen. Nach dem Winter geht es am West- und Nordflügel (links) weiter.

Blankenburg. - Nicht nur der Zahn der Zeit hat am Gemäuer des Kreuzhofes im Kloster Michaelstein genagt. Einige Schäden sind auch hausgemacht. Was bereits saniert ist, und wie es nach dem Winter weitergehen soll.