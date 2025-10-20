Polizeieinsatz im Harz Schreckmoment für Jogger: Streifenwagen jagt Audi durch Blankenburg - zu schnell bei Verfolgungsjagd?
Ein Polizeieinsatz in Blankenburg hat die Frage aufgeworfen, wie risikoreich Beamte bei der Verfolgung eines Verdächtigen vorgehen sollten. Augenzeugen sprechen von einer lebensbedrohlichen Situation.
Blankenburg. - Die Verfolgung eines Autos durch einen Streifenwagen der Polizei hat in Blankenburg mehreren Joggern einen gehörigen Schrecken eingejagt. Es grenze an ein Wunder, dass nichts passiert sei. Doch was genau ist geschehen?