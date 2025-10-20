Ein Polizeieinsatz in Blankenburg hat die Frage aufgeworfen, wie risikoreich Beamte bei der Verfolgung eines Verdächtigen vorgehen sollten. Augenzeugen sprechen von einer lebensbedrohlichen Situation.

Schreckmoment für Jogger: Streifenwagen jagt Audi durch Blankenburg - zu schnell bei Verfolgungsjagd?

Ein Streifenwagen der Polizei im Einsatz. In Blankenburg hat die Verfolgung eines verdächtigen Autos von der Innenstadt zum Großen Schloss hinauf für Aufregung bei Joggern gesorgt.

Blankenburg. - Die Verfolgung eines Autos durch einen Streifenwagen der Polizei hat in Blankenburg mehreren Joggern einen gehörigen Schrecken eingejagt. Es grenze an ein Wunder, dass nichts passiert sei. Doch was genau ist geschehen?