Das ehemalige Spendenlager in Tangerhütte (Kreis Stendal) hat über Katastrophenzeiten hinaus Bestand. Es will sich nun an neuem Ort in der Stadt etablieren. Welche Hürden noch zu nehmen sind.

Den Umsonstladen in Tangerhütte in der Bismarckstraße 38 gibt es seit 2022. Jetzt soll er zum November 2025 umziehen.

Tangerhütte. - Der Tangerhütter Umsonstladen zieht um. Er wird er am Standort in der Bismarckstraße 38 ein letztes Mal die Türen öffnen. Geplant ist die Wiedereröffnung im November an einem neuen Standort in der Innenstadt, doch dafür braucht es noch finanzielle Unterstützung.