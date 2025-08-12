Mehrstündige Sperrung im Harz Schwerer Unfall in Blankenburg an A36: Hyundai rauscht über Kreisverkehr, erfasst Fußgänger und Audi
An der Ausfahrt „Blankenburg-Mitte“ der Autobahn 36 musste ein Kreisverkehr stundenlang gesperrt werden. Grund war ein schwerer Unfall, in den zwei Autos und ein Fußgänger verwickelt waren.
12.08.2025, 11:05
Blankenburg. - Der Kreisverkehr an der Anschlussstelle „Blankenburg-Mitte“ der Autobahn 36 ist nach einem Unfall für drei Stunden gesperrt worden. Bei der spektakulären Kollision am Montag, 11. August, wurde ein Fußgänger schwer verletzt, heißt es von der Polizei.