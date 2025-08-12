Vom 19. bis 24. August feiert Hundisburg seinen 885. Geburtstag mit Konzerten, Familienfest und Schlachtefrühstück. Was alles geplant ist.

Hundisburg. - Durch sein Schloss mit seinen historischen Garten- und Parkanlagen ist Hundisburg über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Seit 1994 gehört die Ortschaft zur Stadt Haldensleben. Erstmals urkundlich erwähnt wurde Hundisburg im Jahr 1140 – damals noch unter dem Namen Hunoldesburg. Den 885. Geburtstag ihres Heimatdorfes wollen die Hundisburger nun gebührend feiern.