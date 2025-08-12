weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Hundisburg feiert 885 Jahre mit Jubiläumsprogramm

Vom 19. bis 24. August feiert Hundisburg seinen 885. Geburtstag mit Konzerten, Familienfest und Schlachtefrühstück. Was alles geplant ist. 

Von Vivian Hömke Aktualisiert: 12.08.2025, 14:20
Die Ortschaft Hundisburg wird 885 Jahre alt.
Hundisburg. - Durch sein Schloss mit seinen historischen Garten- und Parkanlagen ist Hundisburg über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Seit 1994 gehört die Ortschaft zur Stadt Haldensleben. Erstmals urkundlich erwähnt wurde Hundisburg im Jahr 1140 – damals noch unter dem Namen Hunoldesburg. Den 885. Geburtstag ihres Heimatdorfes wollen die Hundisburger nun gebührend feiern.