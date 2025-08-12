Mathias Becker ist der erste Vorsitzende der DLRG-Ortgruppe Benneckenstein. Er spricht darüber, welche Herausforderungen die ehrenamtliche Arbeit mit sich bringt und wie diese angegangen werden können.

Nachwuchsgewinnung und gezielte Förderung: Wo DLRG-Vorstand im Oberharz Nachholbedarf sieht

Die DLRG ist die weltweit größte Organisation der Wasserrettung und hat zahlreiche Ortsgruppe.

Benneckenstein. - Viele Menschen im Oberharz engagieren sich ehrenamtlich, häufig zum Wohle anderer. Dazu gehören auch die Mitglieder der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft, kurz DLRG. Mit welchen Problemen die Arbeit verbunden ist und wo er aktuell die größten Herausforderungen sieht, darüber spricht Mathias Becker, erster Vorsitzender der Ortsgruppe Benneckenstein, mit Reporter Matthias Distler.