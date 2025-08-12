weather heiter
  4. Ehrenamtliche Arbeit: Nachwuchsgewinnung und gezielte Förderung: Wo DLRG-Vorstand im Oberharz Nachholbedarf sieht

Ehrenamtliche Arbeit Nachwuchsgewinnung und gezielte Förderung: Wo DLRG-Vorstand im Oberharz Nachholbedarf sieht

Mathias Becker ist der erste Vorsitzende der DLRG-Ortgruppe Benneckenstein. Er spricht darüber, welche Herausforderungen die ehrenamtliche Arbeit mit sich bringt und wie diese angegangen werden können.

Von Matthias Distler 12.08.2025, 14:15
Die DLRG ist die weltweit größte Organisation der Wasserrettung und hat zahlreiche Ortsgruppe. Symbolfoto: picture alliance/dpa/ Daniel Reinhardt

Benneckenstein. - Viele Menschen im Oberharz engagieren sich ehrenamtlich, häufig zum Wohle anderer. Dazu gehören auch die Mitglieder der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft, kurz DLRG. Mit welchen Problemen die Arbeit verbunden ist und wo er aktuell die größten Herausforderungen sieht, darüber spricht Mathias Becker, erster Vorsitzender der Ortsgruppe Benneckenstein, mit Reporter Matthias Distler.