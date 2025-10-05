Barrieren, Fluchtwege und Sicherheit – die Anforderungen an Weihnachtsmärkte sind nach dem Anschlag in Magdeburg gestiegen - auch in Blankenburg im Harz. Nach intensiven Gesprächen wurde nun eine Entscheidung über den Standort des Sternthaler-Marktes 2025 getroffen.

Der verschneite Sternthaler Weihnachtsmarkt in Blankenburg. Der kleine ehrenamtlich organisierte Markt sieht sich als Angebot der Blankenburger für Blankenburger. Doch die Organisation wird immer bürokratischer.

Blankenburg. - Alle Jahre wieder kommt in Blankenburg nicht nur das Christuskind, sondern taucht auch die Frage auf, ob der Sternthaler Weihnachtsmarkt überhaupt auf dem Marktplatz und im Rathaus stattfinden sollte. Nach monatelangem Hin und Her ist nun eine Entscheidung gefallen.