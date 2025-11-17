Landschaftsarchitektin Diana Moraweck hat einen neuen Entwurf für den Springbrunnen am Walther-Rathenau-Platz vorgestellt, der im Rahmen der Neugestaltung des Parks reaktiviert werden soll. Welche Ideen hat die Planerin?

Reaktivierung Springbrunnen am Walther-Rathenau-Platz in Zerbst: Zeitgemäß und offen oder historisch mit Zaun?

Der Springbrunnen auf dem Walther-Rathenau-Platz in Zerbst soll schon bald wieder sprudeln.

Zerbst - Schon bald soll die Umgestaltung eines Teils der Zerbster Parkanlagen beginnen. Herzstück ist dabei der Walter-Rathenau-Platz mit seinem Springbrunnen, der dann wieder sprudeln soll. Doch wie das Wasserspiel künftig aussehen soll, dazu gibt es wohl noch Klärungsbedarf. Diana Moraweck hat dazu jüngst im Bauausschuss einen weiteren Entwurf vorgelegt, der zumindest bei den Anwesenden keinen Widerspruch hervorgerufen hat. Moraweck ist Landschaftsarchitektin und Inhaberin des Büros LA21 Landschaftsarchitektur in Nordhausen.