Überraschung in Timmenrode Eine Tankstelle für Bobbycars: Engagierter Vater lässt Kindertraum im Harz wahr werden
Wenn in der Kita „Sonnenblume“ in Timmenrode etwas gebraucht wird, greift Marco Gadegast selbst zu Werkzeug und Holz. Der Vater hat eine Tankstelle für Bobbycars gebaut. Solche Projekte entstehen bei ihm aus dem Wunsch, etwas Bleibendes zu schaffen.
Aktualisiert: 20.08.2025, 11:47
Timmenrode. - Wenn in der Timmenröder Kita „Sonnenblume“ Hilfe benötigt wird, ist Marco Gadegast immer schnell zur Stelle. Jetzt hat der engagierte Papa den Knipsen eine ganz besondere Freude gemacht.