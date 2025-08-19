weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Eine Tankstelle für Bobbycars: Engagierter Vater lässt Kindertraum im Harz wahr werden

Überraschung in Timmenrode Eine Tankstelle für Bobbycars: Engagierter Vater lässt Kindertraum im Harz wahr werden

Wenn in der Kita „Sonnenblume“ in Timmenrode etwas gebraucht wird, greift Marco Gadegast selbst zu Werkzeug und Holz. Der Vater hat eine Tankstelle für Bobbycars gebaut. Solche Projekte entstehen bei ihm aus dem Wunsch, etwas Bleibendes zu schaffen.

Von Jens Müller Aktualisiert: 20.08.2025, 11:47
Die drei von der Tankstelle: Erbauer Marco Gadegast, seine Frau Sarah (links) und Kita-Chefin Nancy Müller (Mitte) im Harzdorf Timmenrode.
Die drei von der Tankstelle: Erbauer Marco Gadegast, seine Frau Sarah (links) und Kita-Chefin Nancy Müller (Mitte) im Harzdorf Timmenrode. Foto: Jens Müller

Timmenrode. - Wenn in der Timmenröder Kita „Sonnenblume“ Hilfe benötigt wird, ist Marco Gadegast immer schnell zur Stelle. Jetzt hat der engagierte Papa den Knipsen eine ganz besondere Freude gemacht.