weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Blankenburg
    4. >

  4. MehrstüNdige Sperrung Im Harz: Schwerer Unfall in Blankenburg an A36: Hyundai rauscht über Kreisverkehr, erfasst Arbeiter und Audi

Mehrstündige Sperrung im Harz Schwerer Unfall in Blankenburg an A36: Hyundai rauscht über Kreisverkehr, erfasst Arbeiter und Audi

An der Ausfahrt „Blankenburg-Mitte“ der Autobahn 36 musste ein Kreisverkehr stundenlang gesperrt werden. Grund war ein schwerer Unfall, in den zwei Autos und ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei verwickelt waren.

Von Holger Manigk Aktualisiert: 13.08.2025, 16:26
Die Unfallstelle an der A36-Anschlussstelle "Blankenburg-Mitte": Nach einer Kollision war der Kreisverkehr Am Hasenwinkel mehrere Stunden gesperrt.
Die Unfallstelle an der A36-Anschlussstelle "Blankenburg-Mitte": Nach einer Kollision war der Kreisverkehr Am Hasenwinkel mehrere Stunden gesperrt. Foto: Polizeirevier Harz

Blankenburg. - Der Kreisverkehr an der Anschlussstelle „Blankenburg-Mitte“ der Autobahn 36 ist nach einem Unfall für drei Stunden gesperrt worden. Bei der tragischen Kollision am Montag, 11. August, wurde ein Mann schwer verletzt, heißt es von der Polizei.