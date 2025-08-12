An der Ausfahrt „Blankenburg-Mitte“ der Autobahn 36 musste ein Kreisverkehr stundenlang gesperrt werden. Grund war ein schwerer Unfall, in den zwei Autos und ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei verwickelt waren.

Schwerer Unfall in Blankenburg an A36: Hyundai rauscht über Kreisverkehr, erfasst Arbeiter und Audi

Die Unfallstelle an der A36-Anschlussstelle "Blankenburg-Mitte": Nach einer Kollision war der Kreisverkehr Am Hasenwinkel mehrere Stunden gesperrt.

Blankenburg. - Der Kreisverkehr an der Anschlussstelle „Blankenburg-Mitte“ der Autobahn 36 ist nach einem Unfall für drei Stunden gesperrt worden. Bei der tragischen Kollision am Montag, 11. August, wurde ein Mann schwer verletzt, heißt es von der Polizei.