Blick auf das herbstliche Blankenburg. Die kleine Harzstadt hat nicht nur eine historische Altstadt mit einem imposanten Villenviertel zu bieten, sondern verfügt auch über eine vielfältige Wirtschaftsstruktur mit zahlreichen Unternehmen - von der kleinen Pension und dem Einzelhändler, über innovative Industriebetriebe bis hin zur größten Baufirma des Harzkreises.

Foto: Jens Müller