Wirtachafts-Initiative im Harz Unternehmer machen mobil: Für einen starken Wirtschaftsstandort Blankenburg
Auf Initiative von Unternehmern aus Blankenburg hat sich ein junges Netzwerk gebildet, das sich nun stärker in die Entwicklung der Harz-Stadt einbringen will. Dafür sind noch mehr Mitstreiter aus allen Branchen zum Mitmachen eingeladen.
25.10.2025, 10:00
Blankenburg. - Dutzende Unternehmer und Gewerbetreibende aus Blankenburg machen mobil: Sie wollen sich in der Harz-Stadt mehr Gehör verschaffen - aber nicht nur meckern, sondern machen. Dafür suchen sie noch mehr Mitstreiter.