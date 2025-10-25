weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Wirtachafts-Initiative im Harz: Unternehmer machen mobil: Für einen starken Wirtschaftsstandort Blankenburg

Auf Initiative von Unternehmern aus Blankenburg hat sich ein junges Netzwerk gebildet, das sich nun stärker in die Entwicklung der Harz-Stadt einbringen will. Dafür sind noch mehr Mitstreiter aus allen Branchen zum Mitmachen eingeladen.

Von Jens Müller 25.10.2025, 10:00
Blick auf das herbstliche Blankenburg. Die kleine Harzstadt hat nicht nur eine historische Altstadt mit einem imposanten Villenviertel zu bieten, sondern verfügt auch über eine vielfältige Wirtschaftsstruktur mit zahlreichen Unternehmen - von der kleinen Pension und dem Einzelhändler, über innovative Industriebetriebe bis hin zur größten Baufirma des Harzkreises.
Blankenburg. - Dutzende Unternehmer und Gewerbetreibende aus Blankenburg machen mobil: Sie wollen sich in der Harz-Stadt mehr Gehör verschaffen - aber nicht nur meckern, sondern machen. Dafür suchen sie noch mehr Mitstreiter.