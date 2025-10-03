weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Blankenburg
    4. >

  4. Urlaub wird zum Alptraum: Vater schwer krank, Familie aus dem Harz sitzt in Ungarn fest

Verzweifelter Hilferuf Urlaub wird zum Alptraum: Vater schwer krank, Familie aus dem Harz sitzt in Ungarn fest

Ein Familienurlaub endet dramatisch: Axel Galke aus Blankenburg (Harz) liegt in Ungarn auf der Intensivstation – seine Familie sitzt vor Ort fest und kämpft verzweifelt um Hilfe und Rückkehr.

Von Jens Müller Aktualisiert: 03.10.2025, 10:21
Da war die Welt noch in Ordnung: Axel Galke mit dem Kinderwagen seiner Enkel vor dem Wasserturm im ungarischen Urlaubsort Siofok. Aktuell liegt der Blankenburger dort im Krankenhaus auf der Intensivstation.
Da war die Welt noch in Ordnung: Axel Galke mit dem Kinderwagen seiner Enkel vor dem Wasserturm im ungarischen Urlaubsort Siofok. Aktuell liegt der Blankenburger dort im Krankenhaus auf der Intensivstation. Foto: Jolina Just

Blankenburg/Halberstadt. - Es sollte ein schöner Urlaub unter der ungarischen Sonne werden. Dann der Schock: Ein Familienvater aus Blankenburg landet auf der Intensivstation im Krankenhaus. Tochter und Mutter sitzen nun in Ungarn fest - und langsam wird das Geld knapp.