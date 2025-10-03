Auftakt für die Oktoberfest-Partys in Magdeburg. Das größte Fest seiner Art in der Region startete in Magdeburg. Die Volksstimme war mit dabei - hier sind die ersten Partyfotos der wilden Nacht.

Mit vielen Fotos: Grandioser Auftakt für die Mückenwiesn in Magdeburg

Magdeburg - Vom 2. bis 11. Oktober 2025 wird im Festzelt auf dem Magdeburger Messeplatz geschunkelt, gefeiert und getanzt. Die Magdeburger Mückenwiese ist zurück und startet am 2. Oktober 2025 mit Ikke Hüftgold. Bis zum 11. Oktober folgen noch Stars wie Voxxclub, Lucas Cordalis und Mickie Krause. Restkarten für kommende Veranstaltungen gibt es hier. Das sind die ersten Partyfotos vom Auftakt 2025.