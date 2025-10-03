weather wolkig
Überalterung im Jerichower Land Wenig Berufsanfänger: So sieht die Altersverteilung in Elbe-Parey aus

In der Gemeinde zeigen sich teils gravierende Unterschiede zwischen den Anteile von jungen und älteren Menschen an der Bevölkerung. Eine Gruppe sticht besonders hervor.

Von Henning Paul 03.10.2025, 11:15
Die einwohner in Elbe-Parey werden älter.
Elbe-Parey - Ein Großteil der in Elbe-Parey lebenden Menschen ist älter als 45 Jahre. Das liegt auch daran, dass viele junge Menschen mit dem Erreichen der Volljährigkeit die Region verlassen. Wie es um die Alterspyramide in den Ortschaften bestellt ist.