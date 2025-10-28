weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Blankenburg
    4. >

  4. Sanierung der Bundesstraße im Harz: Verkehrs-Chaos rund um die B81 in Blankenburg erhitzt Gemüter auf Facebook: „Lachnummer“

Sanierung der Bundesstraße im Harz Verkehrs-Chaos rund um die B81 in Blankenburg erhitzt Gemüter auf Facebook: „Lachnummer“

Die teils chaotischen Zustände auf der Umfahrung des aktuellen Bauabschnitts der B81 in Blankenburg führen zu heftigen Debatten unter Autofahrern. Im sozialen Netzwerk Facebook kochen der Frust und die Emotionen hoch.

Von Jens Müller 28.10.2025, 06:00
Dort gehts nicht weiter: Die Beschilderung Am Mönchenfelde in Richtung Lerchenbreite. Obwohl dort schon immer eine Einbahnstraße ist, versuchen Autofahrer sich dort hindurchzumogeln und die deutlich längere Umleitung über die Michaelsteiner Straße zu vermeiden. Die Polizei kontrolliert dort jedoch regelmäßig.
Dort gehts nicht weiter: Die Beschilderung Am Mönchenfelde in Richtung Lerchenbreite. Obwohl dort schon immer eine Einbahnstraße ist, versuchen Autofahrer sich dort hindurchzumogeln und die deutlich längere Umleitung über die Michaelsteiner Straße zu vermeiden. Die Polizei kontrolliert dort jedoch regelmäßig. Foto: Jens Müller

Blankenburg. - Schlechte Kommunikation, verwirrende Beschilderungen und frustrierte Kraftfahrer: Die Sanierung der Bundesstraße 81 in der Ortsdurchfahrt in Blankenburg verlangt starke Nerven. Viele Leser haben sich dazu über den Facebook-Auftritt der Harzer Volksstimme zu Wort gemeldet.