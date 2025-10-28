Das Projekt der Magdeburger Firma Getec green energy sieht den Bau neuer Windräder und Solarparks in der Gemeinde Elbe-Parey vor und wird kontrovers diskutiert. Auf der Sitzung des Gemeinderates am Dienstag fehlt das Thema jedoch. Das sind die Gründe.

Getec-Energiekonzept auf Eis: Elbe-Parey wartet weiter auf Entscheidung zu neuen Wind- und Solarparks

Die Thematik rund um die geplanten Windräder in Elbe-Parey sorgte für viele Besucher bei der vergangenen Sitzung des Gemeinderates. Nun fehlen die Punkte auf der Tagesordnung.

Parey. - „Es ist ein Thema, das uns seit Wochen bewegt und uns auch noch weiter bewegen wird“, sagt Thomas Krischker, Vorsitzender des Finanzausschusses, zum Vorhaben der Magdeburger Firma Getec green energy, mehrere Wind- und Solarparks in der Gemeinde Elbe-Parey zu errichten.