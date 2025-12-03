weather regen
  4. Ein Blick durchs Schlüsselloch: Das sind die schönsten Villen Blankenburgs

Blankenburgs Villen erzählen ihre geheimen Geschichten – jetzt im zweiten Band „Altes Gold“. Die Leser erwarten faszinierende Geheimnisse, vergessene Geschichten und viele Fotos von den schönsten Häusern der Harzstadt.

Von Jens Müller Aktualisiert: 03.12.2025, 13:35
Das neue Villenbuch über Blankenburg ist da. Einen edlen Schuber gibt es jetzt sogar gratis dazu.
Das neue Villenbuch über Blankenburg ist da. Einen edlen Schuber gibt es jetzt sogar gratis dazu. Foto: Clemens Bussert

Blankenburg. - Der lang ersehnte zweite Band des Buchprojektes „Villenstadt Blankenburg“ ist erschienen. Verleger Frank Bussert, Autor Andreas Pawel und Fotograf Clemens Bussert haben weitere Geheimnisse gelüftet und die Schönheiten der Harz-Stadt in Szene gesetzt.