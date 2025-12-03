Verdi spricht von einer Perspektive, die zuversichtlich stimmt. Das Ziel ist aber noch nicht erreicht.

Bereits am 8. Oktober fand vor dem Zerbster Krankenhaus eine Demo gegen Schließung Helios Klinik statt. Trotz der jetzt verkündeten Rettungspläne hält Verdi an seiner für den 4. Dezember geplanten Kundgebung fest.

Zerbst (vs) - Aufatmen in Zerbst: Das Krankenhaus scheint gerettet. Helios will den stationären Betrieb nun doch nicht wie ursprünglich geplant am 19. Dezember einstellen, sondern - wenn auch in reduzierter Form - bis 1. März 2026 aufrecht erhalten. Dann soll die Klinik in die kommunale Trägerschaft des Landkreises Anhalt-Bitterfeld übergehen.

Es ist eine Lösung, die die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ausdrücklich begrüßt . „Dass es jetzt eine Perspektive für den Standort gibt, ist alles andere als selbstverständlich“, sagt Ulrike Lorenz, zuständige Gewerkschaftssekretärin. Dieser Erfolg gehöre allen, die in den letzten Wochen gekämpft und nicht locker gelassen haben. „Das Ziel ist in Sicht, aber sicher noch nicht erreicht – daher werden wir an dem Thema dranbleiben“, erklärt Lorenz.

Verdi hält an geplanter Demonstration vorm Zerbster Krankenhaus fest

Verdi werde den Prozess weiterhin kritisch-konstruktiv begleiten. Ziel bleibe eine starke, kommunale und qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung in Zerbst – getragen von guten Arbeitsbedingungen und verlässlicher öffentlicher Verantwortung. „Wir setzen darauf, dass die jetzt begonnenen konstruktiven Gespräche fortgeführt werden – transparent und auf Augenhöhe“, so Lorenz.

Lesen Sie auch: Helios-Klinik Zerbst: Erste Pläne für mögliche Zukunft des Krankenhauses wurden vorbesprochen

Wichtig sei dabei, dass auch die Beschäftigten zuverlässig über den jeweils aktuellen Stand informiert werden. „Die Kolleginnen und Kollegen tragen den Klinikbetrieb täglich. Sie verdienen Klarheit, Respekt und eine verlässliche Perspektive.“

Trotz des jetzt erreichten positiven Zwischenziels hält Verdi an der für den 4. Dezember um 16 Uhr geplanten Kundgebung vor dem Zerbster Krankenhaus fest. Bereits am 8. Oktober hatten hier hunderte Bürger für den Erhalt der Klinik demonstriert. Damals hatte Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) dazu aufgerufen. Er hat auch seine Teilnahme an der Verdi-Kundgebung bereits zugesagt, zu der auch Landrat Andy Grabner (CDU) eingeladen ist.