Eine Rübenerntemaschine hat in der Nacht zum 3. Dezember 2025 auf einem Acker bei Lindtorf (Gemeinde Eichstedt) im Landkreis Stendal Feuer gefangen.

„Der Fahrer bemerkte während der Ernte, dass der Fahrzeugmotor Feuer gefangen hatte. Er konnte die Maschine rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt“, teilt Sebastian Günzl als Feuerwehr-Einsatzleiter mit. Die Kameraden löschten mit zwei Strahlrohren und unter Atemschutz. Nach ersten Erkenntnissen sei ein technischer Defekt wahrscheinlich.

Alarmiert waren die Feuerwehren Arneburg, Bertkow, Baben, Eichstedt, Goldbeck, Hassel, Iden, Lindtorf, Plätz, Sanne und Werben. „Dank des schnellen und koordinierten Handels der Feuerwehr konnte der Einsatz nach kurzer Zeit erfolgreich abgeschlossen werden“, so Günzl. Die Polizei war auch vor Ort. Laut Auskunft des Polizeireviers Stendal konnte die Schadenshöhe noch nicht geschätzt werden.