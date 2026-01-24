Das Veranstaltungsjahr 2026 startet in Blankenburg mit einem hochkarätigen Kabarettabend: Im Landhotel „Gut Voigtländer“ ist Nils Heinrich zu Gast - der Auftakt zu weiteren humorvollen Abenden.

Von Kabarett bis Live-Musik: Harzer Hotel bittet zu Tanz und bitterbösem Humor

Das Landhotel „Gut Voigtländer“ in Blankenburg lädt auch 2026 zu Kabarettabenden ein. Auch das Duo "Schwarze Grütze" ist dort wieder zu Gast.

Blankenburg. - „Coole Musike“ und jede Menge Spaß erwartet die Blankenburger und Gäste im neuen Jahr im Landhotel „Gut Voigtländer“. Wer 2026 das Zwerchfell der Kulturfreunde strapazieren und zum Tanz aufspielen wird.