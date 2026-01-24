Landhotel „Gut Voigtländer“ Blankenburg Von Kabarett bis Live-Musik: Harzer Hotel bittet zu Tanz und bitterbösem Humor
Das Veranstaltungsjahr 2026 startet in Blankenburg mit einem hochkarätigen Kabarettabend: Im Landhotel „Gut Voigtländer“ ist Nils Heinrich zu Gast - der Auftakt zu weiteren humorvollen Abenden.
Blankenburg. - „Coole Musike“ und jede Menge Spaß erwartet die Blankenburger und Gäste im neuen Jahr im Landhotel „Gut Voigtländer“. Wer 2026 das Zwerchfell der Kulturfreunde strapazieren und zum Tanz aufspielen wird.