  Investition im Harz: Millionenprojekt in Wernigerode: Wird Ende Januar der Weg für das neue Reha‑Zentrum frei?

Wernigerodes alte Kinderklinik soll weichen, um Platz für ein millionenschweres Reha‑Zentrum zu schaffen – mit Apartments, Therapiebereichen und moderner Ausstattung. Welche Weichen jetzt noch gestellt werden müssen und wie schnell der Abriss beginnt.

Von Ivonne Sielaff Aktualisiert: 24.01.2026, 11:08
So soll das neue Reha-Zentrum auf dem Grundstück der alten Wernigeröder Kinderklinik in Hasserode aussehen.
So soll das neue Reha-Zentrum auf dem Grundstück der alten Wernigeröder Kinderklinik in Hasserode aussehen. Visualisierung: GWW

Wernigerode. - Es wird spannend für Hasserode: Ende Januar steht die wohl wichtigste Entscheidung für den Bau eines Reha-Zentrum am Steinberg an. Für das Millionenprojekt im Süden Wernigerodes muss die alte Kinderklinik, die seit vier Jahren leersteht, weichen.