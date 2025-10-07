Eil
Modellbahn-Ausstellung im Harz Von Spur N bis Lego: Modelleisenbahnen summen durch Miniaturwelten in Blankenburg
Modelleisenbahnfans aufgepasst: Vom 11. bis 12. Oktober 2025 präsentiert der Blankenburger Modellbahnclub (MBC) eine neue Ausstellung im Sportforum. Worauf sich die Besucher freuen dürfen.
07.10.2025, 14:00
Blankenburg. - Da werden Erwachsene zu Kindern und die Kleinen aus dem Staunen nicht herauskommen: Am Wochenende vom 11. bis 12. Oktober 2025 surren wieder Modelleisenbahnen durch das Blankenburger Sportforum. Wer möchte, kann sogar einen Eisenbahn-Führerschein ablegen.