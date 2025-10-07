weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Unterricht mal anders: Eine Geschichte von Fußball und Tod in den Harzer Klassenzimmern

Unterricht mal anders Eine Geschichte von Fußball und Tod in den Harzer Klassenzimmern

Die Theaterpädagogen des Harztheaters haben in Halberstadt ein neues Angebot vorgestellt. Ein Klassenzimmerstück, das berührt. Worum es geht und was es mit deutscher Geschichte zu tun hat.

Von Renate Petrahn 07.10.2025, 14:30
Philipp Braak stellte „Terezín - Eine Geschichte von Fußball und Tod“ in der Theaterbar Halberstadt vor.
Philipp Braak stellte „Terezín - Eine Geschichte von Fußball und Tod“ in der Theaterbar Halberstadt vor. Foto: Renate Petrahn

Halberstadt. - „Jetzt bin ich hier“, sagt Miro am Schluss des Stücks. Und der aufmerksame Zuschauer weiß, dass die Geschichte nicht zu Ende ist, sondern weitererzählt wird. Eine Geschichte, die vom Fußball und vom Tod handelt und in Klassenzimmern im Harz erzählt wird.