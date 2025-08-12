Derenburgs Kegler blicken auf eine 120-jährige Geschichte zurück. Dieses Jubiläum wird am 23. und 24. August 2025 mit prominenten Gästen nicht nur sportlich gefeiert.

Von wegen ruhige Kugel: Harzer laden sich Bundesliga-Spitzenteams zum Fest ein

Abteilungsleiter Hubert Brandt bereitet mit den Keglern des SV Eintracht Derenburg und der Spielgemeinschaft Derenburg/Ilsenburg das Jubiläum zum 120-jährigen Bestehen des Kegelsports in seiner Heimatstadt vor.

Derenburg. - Wer im Harz hochklassigen Sport erleben und sogar Bundesligaluft schnuppern möchte, muss nach Derenburg fahren. Dort feiern die erfolgreichen Kegler ein besonderes Jubiläum. Und dabei wird alles andere als eine ruhige Kugel geschoben.