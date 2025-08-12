Blau-weiße Streifen, Seemannslieder und ausgelassene Stimmung: Beim Hafenfest im Alten- und Seniorenzentrum Kannenstieg wird die Elbe kurzerhand herbeigesungen – und das mitten in Magdeburg.

Shantys und Seemannsglück – so feiert der Kannenstieg ohne Hafen

Magdeburg. - Wie feiert man ein Hafenfest, wenn doch Wasser und Hafen einige Kilometer entfernt liegen? Das Alten- und Seniorenzentrum im Kannenstieg, auch bekannt als Herz-ASZ, holt sich dafür einfach einen Shanty-Chor auf das Gelände. Mit bekannten Seemannsliedern kommt so trotz der Entfernung Hafenstimmung auf.

Kein Wunder, dass in den Räumen des Zentrums im Bürgerhaus des Stadtteils in der Johannes-R.-Becher-Straße ausgelassen gefeiert wird. Auch die farblich passenden, blau-weiß gestreiften Outfits mancher Programmpunkte und Gäste sorgen für die entsprechende Rahmung beim Hafenfest im Kannenstieg.

Herz für die „Alten“: Senioren bedanken sich

„Das Wasser gedanklich an den Kannenstieg geholt und die Räumlichkeiten danach ausgestaltet. Mit Shantys, Line-Dance und rhythmischem Balltrommeln – eine fröhlich ausgelassene Stimmung“, beschreibt Sybille Becker die Veranstaltung.

Auch für das leibliche Wohl wurde an diesem Nachmittag gesorgt. Becker bedankt sich bei den Organisatoren und Helfern sowie dem Team des Herz-ASZ, welche ein großes Herz für „uns Alten“ haben. Es sei gut, dass es diese Einrichtung gibt.