Typisierungsaktion in Tangerhütte Krebs: Stammzellspender für Kind (5) aus dem Kreis Stendal gesucht
Der Verein „Blaue Nase hilft“ will Lebensretter für an Leukämie erkranktes Mädchen aus Tangerhütte mobilisieren. Am Freitag gibt es eine Typisierungsaktion vor Ort.
Aktualisiert: 12.08.2025, 19:29
Tangerhütte. - Als der Verein „Blaue Nase hilft“ von der Krebserkrankung der kleinen Vaiana aus Tangerhütte erfuhr, machte man sich dort in die Spur, um für das kleine Mädchen Hilfe zu organisieren. Am Freitag soll es eine Typisierungsaktion für potenzielle Stammzellspender in Tangerhütte geben.