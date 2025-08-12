Seit über 40 Jahren setzt Zerbsts Bürgermeister Andreas Dittmann auf ein Sportrad aus DDR-Produktion, und das trotz Schimpfattacken. Warum das Stadtoberhaupt an seinem Diamant-Fahrrad wortwörtlich festhält.

Trotz Unfall: Warum der Zerbster Bürgermeister sein Diamant-Fahrrad nie hergeben würde

Seit über 40 Jahren besitzt der Zerbster Bürgermeister Andreas Dittmann nun schon dieses blaue Diamant-Fahrrad aus DDR-Produktion.

Zerbst - Sein blaues Diamant-Fahrrad hütet Andreas Dittmann wie einen Schatz. Es ist ein liebevoll gepflegtes Unikat, das er sich als Jugendlicher vom Taschengeld absparte und in dessen Pedalen der Zerbster Bürgermeister bis heute mit gleicher Begeisterung tritt. Daran änderte selbst der kürzliche Unfall nichts.