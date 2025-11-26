Advent im Harz Weihnachtsmarkt an der Teufelsmauer in Blankenburg: Was Besucher am "Großvater" erwartet
Die Terrasse des beliebten Ausflugslokals „Großvater“ in Blankenburg erstrahlt abends im Glanz von Hunderten Lichtern. Das italienische Restaurant „Dolce Amaro“ hat dort einen eigenen Weihnachtsmarkt aufgebaut.
Blankenburg. - In Blankenburg ist bereits der erste Weihnachtsmarkt eröffnet worden. Vor dem beliebten Ausflugslokal „Großvater“ am Fuße der Teufelsmauer hat das Team des italienischen Restaurants „Dolce Amaro“ seine große Terrasse in einen weihnachtlichen Treffpunkt verwandelt.