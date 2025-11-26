Die Terrasse des beliebten Ausflugslokals „Großvater“ in Blankenburg erstrahlt abends im Glanz von Hunderten Lichtern. Das italienische Restaurant „Dolce Amaro“ hat dort einen eigenen Weihnachtsmarkt aufgebaut.

Weihnachtsmarkt an der Teufelsmauer in Blankenburg: Was Besucher am "Großvater" erwartet

Die Brüder Sebastiano (links) und Gelti Roxhai laden zu einem eigenen kleine Weihnachtsmarkt nach Blankenburg ein. Dazu haben sie der Terrasse ihres Restaurants am "Großvater" festliches Flair verliehen.

Blankenburg. - In Blankenburg ist bereits der erste Weihnachtsmarkt eröffnet worden. Vor dem beliebten Ausflugslokal „Großvater“ am Fuße der Teufelsmauer hat das Team des italienischen Restaurants „Dolce Amaro“ seine große Terrasse in einen weihnachtlichen Treffpunkt verwandelt.