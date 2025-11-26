Ob Stendal oder Wittenberge, die Probleme ähneln sich. Ein Patentrezept gegen den wachsen Leerstand gibt es nicht. In Stendal wurden gute Ideen zusammengetragen.

Diskussion in Stendal - Leerstand bedroht Innenstadt - das geht alle an

Siw Foge von der Kleinstadt-Akademie aus Wittenberge berichtete von Erfahrungen anderer Städte im Umgang mit Leerstand.

Stendal - Einen passenderen Ort als die einstige Weltbild-Buchhandlung in der Breiten Straße in Stendal hätten die Veranstalter kaum finden können. Die Diskussion am Dienstag zu der Woche der Wirtschaft drehte sich um das leidige Thema Leerstand. Das Phänomen ist inzwischen längst nicht mehr auf Kleinstädte beschränkt. Und doch haben sie besonders reichliche und leidvolle Erfahrungen damit sammeln müssen.