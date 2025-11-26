Ehrenamtliche sorgen an 24 Tagen an verschiedenen Orten in der Einheitsgemeinde Arendsee für Momente des Genießens und der Entspannung.

In Ritzleben wird nicht zum ersten Mal der Lebendige Adventskalender geboten. Diesmal steht ein Konzert in der Kirche an.

Arendsee. - Menschen zusammenbringen: Dieses Ziel verfolgt „Rund um den See“ mit einer Veranstaltungsreihe, die älter als der Verein ist. Initiatoren, die 2017 alles anschoben, bringen sich weiterhin engagiert ein und stellten den Plan für 2025 vor.

Die Mitstreiter sprachen bei Familie Goyer die letzten Details ab. Vereinsvorsitzende Kathrin Goyer betonte, wie wichtig der Zusammenhalt ist. Der Lebendige Adventskalender wird nicht nur im Luftkurort direkt, sondern auch in einigen Dörfern zelebriert. Auf dem nun veröffentlichten Veranstaltungsplan stehen Tag sowie Ort. Die Programmfeinheiten wurden ausgelassen. Man wolle das überraschende Element bewahren. Doch hier und da ist bereits einiges durchgesickert.

Der Weihnachtsbaum wird noch mit Paketen geschmückt. Foto: Stadt Arendsee

So wirbt der Verein auf seiner Internetseite ausführlich für Dienstag, 9. Dezember. Im Rahmen des Lebendigen Adventskalenders wird es in Konzert in der Kirche Ritzleben geben. „Graziella Schazad ist eine Multi-Instrumentalistin, die sich in der Musikwelt vor allem durch ihre besondere Art, die Geige zu spielen, früh einen Namen gemacht hat. Mit ihrer sanften Stimme, ihrer Geige, weiteren Instrumenten sowie der Loopstation baut sie Klangwelten zum Wegträumen“, wurde in der Ankündigung formuliert. Im Anschluss an das Konzert gibt es heiße Getränke und einen Austausch. Dies trifft auf alle Termine zu. Darum werden Gäste gebeten, eigene Becher/Tassen mitzubringen.

Einige Türchen des Lebendigen Adventskalenders sind mit weiteren Veranstaltungen verknüpft. Dazu gehört der Nikolausmarkt in der Grundschule Arendsee, für den die Bildungsstätte bereits kräftig Werbung macht. Dieser läuft am Mittwoch, 3. Dezember, von 16 ist 18 Uhr. Im Mittelpunkt stehen Leckereien sowie Basteleien. Mit dem Lebendigen Adventskalender wird um 18 Uhr ein Schlusspunkt gesetzt. Die Veranstaltungsreihe ist zudem Bestandteil des integrativen Weihnachtsmarktes im Integrationsdorf, der am Sonnabend, 6. Dezember, um 14 Uhr beginnt. Genauso wie beim Advent im Kloster am Sonntag, 7. Dezember (14 bis 18 Uhr). Dort sorgt ab 17 Uhr die Männergruppe Aktiv für Arendsee (AfA) für Fröhlichkeit.

Montag, 1. Dezember: 18 Uhr Marktplatz

Dienstag, 2. Dezember: 18 Uhr Ganztags- und Gemeinschaftsschule Theodor Fontane

Mittwoch, 3. Dezember: 18 Uhr Grundschule Arendsee

Donnerstag, 4. Dezember: 18 Uhr Lottes Kaffeestube Mechau

Freitag, 5. Dezember: 18 Uhr Petra Schrimpf, Kaulitz Nummer 13 b (An der Storchenguckerbank)

Sonnabend, 6. Dezember: 15 Uhr Integrationsdorf

Sonntag, 7. Dezember: 17 Uhr ehemaliges Kloster Arendsee

Montag, 8. Dezember: 18 Uhr Gemeindezentrum Unterm Regenbogen Arendsee

Dienstag, 9. Dezember: 18 Uhr Kirche Ritzleben

Mittwoch, 10. Dezember: 18 Uhr Filou/Haus am See in Arendsee

Donnerstag, 11. Dezember: 16.30 Uhr Pflegeheim in Arendsee

Freitag, 12. Dezember: 18 Uhr Carlottas Minigolf

Sonnabend, 13. Dezember: 17 Uhr Haus Kallehne Fleetmark

Sonntag, 14. Dezember: 17 Uhr Landhof Neulingen

Montag, 15. Dezember: 18 Uhr Dorfgemeinschaftshaus in Sanne

Dienstag, 16. Dezember: 17 Uhr Haus des Gastes

Mittwoch, 17. Dezember: 18 Uhr Physiotherapie Angela Buch, Lindenstraße 8, in Arendsee

Donnerstag, 18. Dezember: 17 Uhr DRK-Tagesgruppe, Am Birkenhain 5 in Arendsee

Freitag, 19. Dezember: 18 Uhr an der Kreuzung Dessau/Lohne/Kleinau

Sonnabend, 20. Dezember: 17 Uhr Garten am Dorfgemeinschaftshaus in Thielbeer

Sonntag, 21. Dezember: 17 Uhr Lichterfahrt der Feuerwehr Arendsee / Beginn am Gerätehaus

Montag, 22. Dezember: 18 Uhr an der Feuerwehr Kläden

Dienstag, 23. Dezember: 18 Uhr Marktplatz

Mittwoch, 24. Dezember: 16 Uhr Klosterkirche

Der Auftakt am Montag, 1. Dezember, ist zudem mit dem Aufruf verbunden, möglichst nicht mit leeren Händen zu erscheinen. Auf dem Arendseer Marktplatz ist die Festtanne aufgestellt worden. Der Wirtschaftshof wurde dabei von der Firma Lahmann unterstützt.

Um den Baum zu schmücken, sind schön gestaltete Geschenkpakete – die leer sein müssen – gewünscht. Sie werden ab 18 Uhr an die Tanne gehangen. „Der Frauenchor Arendseer wird an dem Abend singen“, informierte Bürgermeister Norman Klebe.

Eine Besonderheit ist der Ort für den Lebendigen Adventskalender am Freitag, 19. Dezember. Und zwar an der Kreuzung Kleinau/Lohne/Dessau. Die drei Dörfer unterstützen sich bei verschiedenen Veranstaltungen immer wieder gegenseitig.