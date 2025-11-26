Nur noch zweimal im Jahr 2025 öffnet Halberstadt seine verborgene Unterwelt für Besucher. Der historische Rathauskeller mit gotischen Bögen und spannender Geschichte ist sonst nicht zugänglich. Was Interessierte dort erwartet.

Am 28. November führt der Halberstädter Geschichtsverein in die unbekannte Unterwelt und zu den Fundamentresten des historischen Halberstädter Rathauses.

Halberstadt. - Es ist die letzte Chance für dieses Jahr, mal einen Blick in die unbekannte Unterwelt von Halberstadt zu werfen. Am 28. November bietet der Geschichtsverein für Halberstadt und das nördliche Harzvorland zwei Führungen durch den Rathauskeller an. Das einstige Schmuckstück ist ansonsten für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.