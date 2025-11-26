weather wolkig
  4. Lost Place: Halberstadt will Barockhaus retten: Sanierung für 758.000 Euro geplant

Lost Place im Harz Kampf gegen Leerstand: Halberstadt will marodes Barockhaus retten

Ein marodes Barockhaus in Halberstadts Altstadt soll endlich gerettet werden. Das denkmalgeschützte Gebäude Unter den Weiden 2 steht seit den 1990er Jahren leer und droht zu verfallen. Welche Arbeiten geplant sind, und warum die Eigentumsfrage noch immer nicht endgültig geklärt ist.

Von Sabine Scholz Aktualisiert: 26.11.2025, 17:19
Das Gebäude Unter den Weiden 2 ist mit seinem Torbogen ein markantes, städtebaulich wichtiges Haus in Halberstadts Altstadt.
Das Gebäude Unter den Weiden 2 ist mit seinem Torbogen ein markantes, städtebaulich wichtiges Haus in Halberstadts Altstadt. Foto: Sabine Scholz

Halberstadt. - Es bietet einen trostlosen Anblick, dieses Haus. Es steht an einem kleinen, aber markanten Platz in Halberstadts Altstadt. Nun soll das Gebäude Unter den Weiden 2 gerettet werden.