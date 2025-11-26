Lost Place im Harz Kampf gegen Leerstand: Halberstadt will marodes Barockhaus retten
Ein marodes Barockhaus in Halberstadts Altstadt soll endlich gerettet werden. Das denkmalgeschützte Gebäude Unter den Weiden 2 steht seit den 1990er Jahren leer und droht zu verfallen. Welche Arbeiten geplant sind, und warum die Eigentumsfrage noch immer nicht endgültig geklärt ist.
Aktualisiert: 26.11.2025, 17:19
Halberstadt. - Es bietet einen trostlosen Anblick, dieses Haus. Es steht an einem kleinen, aber markanten Platz in Halberstadts Altstadt. Nun soll das Gebäude Unter den Weiden 2 gerettet werden.