  4. Neues Restaurant: „Zum Arschleder“ eröffnet in Blankenburg – was Gäste dort erwartet

Ein neues Restaurant an traditionsreicher Stätte plant Andreas Werner, der Chef des Landhotels Schäferhof in Langenstein. Spätestens Ostern soll es in Blankenburg eröffnen und einen ausgefallenen Namen tragen: „Zum Arschleder“.

Von Jens Müller Aktualisiert: 17.01.2026, 20:05
Andreas Werner, Chef des Landhotels Schäferhof in Langenstein, engagiert sich wieder in Blankenburg. Er eröffnet dort ein neues Restaurant mit Saalbetrieb und Kegelbahn. Archivfoto: Thomas Kügler

Blankenburg/Langenstein. - Neustart für ein Restaurant in Blankenburg: Der Gastronom Andreas Werner übernimmt eine Gaststätte mit Saal und Kegelbahn und verpasst ihr einen deftigen Namen. Bis zur Eröffnung ist allerdings noch einiges zu tun.