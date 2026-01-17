Ein neues Restaurant an traditionsreicher Stätte plant Andreas Werner, der Chef des Landhotels Schäferhof in Langenstein. Spätestens Ostern soll es in Blankenburg eröffnen und einen ausgefallenen Namen tragen: „Zum Arschleder“.

Andreas Werner, Chef des Landhotels Schäferhof in Langenstein, engagiert sich wieder in Blankenburg. Er eröffnet dort ein neues Restaurant mit Saalbetrieb und Kegelbahn.

Blankenburg/Langenstein. - Neustart für ein Restaurant in Blankenburg: Der Gastronom Andreas Werner übernimmt eine Gaststätte mit Saal und Kegelbahn und verpasst ihr einen deftigen Namen. Bis zur Eröffnung ist allerdings noch einiges zu tun.