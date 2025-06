Volles Haus am Freitagabend in Lentges Saal in Gerwisch. Ein Theaterstück zum Brand von Gerwisch wurde vom Heimatverein aufgeführt. Der vermeintliche Brandstifter war schnell ausgemacht. Erst Jahre später kam ans Licht, dass ein wütender Handwerksbursche, getrieben von Zorn und Verzweiflung, das Feuer gelegt hatte. Das Interesse an der Aufführung war so groß, dass es noch eine zweite Vorstellung am Samstag gab.

Foto: Franziska Stawitz