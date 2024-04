205 Kandidaten wollen in den Kreistag in Burg bei Magdeburg

Burg/Genthin. - Der 9. Juni markiert den Wahltag der Aufstellung des neuen Kreistages, zusammengestellt durch 42 ehrenamtliche Mitglieder und dem Landrat, für die Wahlperiode 2024 bis 2029. Jedem Wahlberechtigten stehen jeweils drei Stimmen zu, die alle an einen Bewerber oder auf mehrere Kandidaten verteilt werden können.

Bei der Wahl vor fünf Jahren registrierte die CDU fast zehn Prozent Verlust. Sie blieb mit 24,2 Prozent noch stärkste Partei, musste aber einen gehörigen Sitzeverlust hinnehmen. Das wollen die Christdemokraten bei dieser Wahl sicherlich nicht wieder erleiden müssen. Immerhin treten sie mit den meisten Kandidaten zur Kreistagswahl an. 48 Männer und Frauen treten für die Christdemokraten an, die mit 500 Mitgliedern tatsächlich auch die stärkste Partei im Landkreis sind. „Wir wollen natürlich in den Kommunen, allen voran im Kreistag, wieder stärkste Kraft werden. Die Vorzeichen dafür sind gut, weil wir bürgernahe Basisarbeit leisten“, so Kreisvorsitzender Markus Kurze.

Überraschung auf SPD-Liste

Größter Gewinner war 2019 die AfD, die zum ersten Mal bei einer Kreistagswahl antrat und es gleich auf 14,6 Prozent brachte. Dieses Mal will sie stärkste Fraktion werden, wie Kreisvorsitzender Gordon Köhler sagte, der meint, dass die Krisen der Welt auch immer mehr zu Krisen im Jerichower Land würden. Mit 37 Kandidaten geht die Partei am 9. Juni ins Rennen um Stimmen, die zweitmeiste Anzahl, mit 150 Mitgliedern belegt die AfD allerdings nicht den zweiten Platz.

Der gehört der SPD, die 169 Mitglieder zählt. Auf dem zweiten Platz landete sie vor fünf Jahren auch mit ihrem Wahlergebnis von 18,3 Prozent. Damit war sie knapp drei Prozent schlechter als bei der Wahl zuvor. Mit 31 Kandidaten tritt die SPD für ein besseres Wahlergebnis an. Kreisvorsitzender Kay Gericke zeigte sich besonders erfreut darüber, dass mit der Kandidatur des parteilosen Burger Bürgermeisters Philipp Stark eine Überraschung gelungen sei.

FDP hofft auf eigene Fraktion

Im Kreistag hat die SPD eine Fraktion mit der FDP gebildet. Deren Vorsitzender Allard von Arnim hofft, dieses Mal eine eigene Fraktion bilden zu können. „Es fehlten ja schon 2019 nicht viele Stimmen für einen dritten Sitz“, sagte er. Die Liberalen erreichten 6,3 Prozent mit einem Zuwachs von 1,7 Prozent. Mit 35 Kandidaten geht die 70 Mitglieder zählende Partei ins Rennen.

Nicht mehr ins Rennen für die Linke geht nach ihrem Austritt Kerstin Auerbach. Sie hatte vor fünf Jahren die meisten Stimmen für ihre Partei geholt. Für die Burger Stadtratswahl hat sie ein eigenen Bündnis gegründet und sich gleichzeitig gegen eine erneute Kandidatur auf Kreisebene entscheiden.

Mit 3,3 Prozent Verlust wurden es 14,2 Prozent. Zehn Kandidaten der 80 Mitglieder zählenden Partei stehen auf den Stimmzetteln.

Mit Christoph Kaatz und Lutz Nitz gehen gleich zwei Kreistagsmitglieder von Bündnis 90/Die Grünen nicht mehr ins Rennen. 2019 gab es eine Steigerung um 1,4 auf 7,0 Prozent. 18 Kandidaten werben um Stimmen der Wähler für die knapp 30 Mitglieder zählende Partei.

Wahlbereich I (Genthin/Jerichow/Elbe-Parey)CDU

Alexander Otto (Genthin), Mario Helmrich (Elbe-Parey), Ines Banse (Genthin), Mathias Matschoß (Jerichow), Torsten Gutschmidt (Genthin), Ivonne Renner (Jerichow), Enno von Katte (Jerichow), Patrick Wolter (Genthin), Svenja Drewes (Jerichow), Daniel Schmidt (Genthin), Marc Randel (Genthin), Ines Schrader (Elbe-Parey), Christian Köpke (Genthin), Michael Reiß (Jerichow), Lars Behrendt (Genthin), Andy Martius (Genthin), Gernot Friedrich Heinrich Kerl (Jerichow)

AfD

Birgit Albrecht (Jerichow), Christian Piesker (Jerichow), Anna-Lena Titze (Genthin), Madleen Hempel (Genthin), Raimond Bach (Elbe-Parey), Thomas Röglin (Biederitz), Walter Henning (Elbe-Parey), Tobias Hundertpfund (Jerichow), Holger Bär (Elbe-Parey)

Die Linke

Gabriele Herrmann (Genthin), Christian Kunz (Jerichow), Renate Kopf-Baumgartner (Genthin), Christa Juhr (Jerichow)

SPD

Maria Pfannkuchen (Genthin), Christoph Neubauer (Genthin), Udo Krause (Genthin), Bernhard Helmut Horn (Genthin), Manfred Hinz (Biederitz), Wolfgang Schuth (Biederitz)

FDP

Wilmut Pflaumbaum (Genthin), Dr. Matthias Golz (Genthin), Cord-Jürgen Jehle (Genthin), Peter Förste (Genthin), Steffen Taut (Jerichow), Bennet Wiese (Genthin), Philipp Strobel (Elbe-Parey), Detlef Fuckner (Genthin)

Bündnis90/Die Grünen

Nils Rosenthal (Genthin), Henriette Wambach (Elbe-Parey), Heike Seidel (Genthin), Silva Wicke (Elbe- Parey)

Die Partei

Moritz Jan Mehl (Genthin), Benjamin Schulz (Genthin)

Freie Wählergemeinschaft Jerichow

Nicole Golz (Elbe-Parey), Cathleen Lüdicke (Jerichow), Sven Rennebarth (Je-richow), Ute Lichtenberg (Jerichow), Thilo Voigt (Genthin)

Ländliche Wählergemeinschaft JL

Niels Wrogemann (Jerichow), Sören Rawolle (Genthin), Daniel Ladwig (Elbe-Parey), Christian Rohne (Burg), Ralph Ohst (Genthin), Henning Hoffheinz (Genthin)

Einzelbewerber

Gordon Gleiche (Jerichow)

Wahlbereich II (Burg/Möckern)CDU

Markus Kurze (Burg), André Gröpler (Möckern), Frank-Michael Ruth (Burg), Gerry Weber (Burg), Matthias Walter (Möckern), Wolfgang März (Burg), Lucas Rehfeld (Burg), Dr. Hans Ulrich von Wulffen (Möckern), Felix Willy (Burg), Marco Klapper (Burg), Dieter Günther Kaupke (Möckern), René Friedrich (Burg), Guido Eisbein (Burg), Dennis Schulze (Möckern), Jörg Geißler (Möckern), Dr. Hans-Horst Borg (Burg), Sebastian Fischer (Burg)

AfD

Jan Scharfenort (Burg), Gerald Lauenroth (Burg), Sebastian Bethke (Biederitz), Maik Tietze (Möckern), Anke Erhardt (Burg), Günther Behrends (Burg), Frank Endert (Burg), Reinhard Wernicke (Burg), Denny Bardehle (Burg), Angelina Schmidt (Burg), Enrico Glatzer (Burg), Winfried Schwinzer (Burg), Matthias Schröder (Burg), Miguel Gustavus (Burg)

Die Linke

Sophie Ackermann (Möckern), Frank Michael Schulz (Burg), André Günther (Möckern)

SPD

Philipp Stark (Burg), Dr. Mechthild Kaatz (Möckern), Jörg Rehbaum (Burg), Undra Dreßler (Burg), Otto Voigt (Burg), Karin Gitta Schäfer (Möckern), Heiko Jerkowski (Burg), Marcus Krugel (Burg), Holger Lüdtke (Möser)

FDP

Allard Bernd von Arnim (Möckern), Marion Schnoor (Burg), Frauke Wieland (Burg), Thomas Brumme (Möckern), Jonas Erben (Burg), Hans-Georg Gobel (Möckern), Kevin Flügge (Möckern), Martin Schultze (Möckern), Karola Gobel (Möckern), Jessica Miriam Terhorst (Möckern), Manfred Zerm (Möckern), Ulrich Strobach (Möckern), Ingo Heidemann (Möckern), Marius Kühl (Möckern), Mirko Deiß (Möckern)

Bündnis90/Die Grünen

Friedrich Rosenthal (Genthin), Cosima Saul (Möckern), André Kirchner (Burg), Rafael Rotermund (Burg), Sandra Krugel (Burg), Kilian Borde (Burg)

Wählergemeinschaft Fläming

Doreen Krüger (Möckern), Werner Rüdiger Claus (Möckern), Reiko Voigt (Möckern), Dustin Rolf Busse (Möckern)

Ländliche Wählergemeinschaft JL

Peter Deumelandt (Möckern), Willy Buchheim (Burg), Peter Sens (Möckern), Stephan Neubauer (Burg), Volker Oelze (Möckern)

Wahlbereich III (Gommern/Biederitz/Möser)CDU

Matthias Fickel (Gommern), Frank Winter (Möser), Ina Möbius (Biederitz), Christian Sieberling (Biederitz), Arnim Torbohm (Möser), Ivonne Hellmann (Biederitz), Jürgen Michalek (Gommern), Nico Requardt (Möser), Margit Peters (Gommern), Andreas Buchheister (Genthin), Rolf Busse (Möckern), Thomas Koch (Burg), Prof. Axel Teichert (Biederitz), Artjom Pusch (Burg)

AfD

Gordon Köhler (Gommern), Phillipp-Anders Rau (Gommern), Maximilian Tischer (Möser), Thomas Starzynski (Gommern), Helga Mkrjan (Biederitz), Michele Sprengel (Gommern), Tim Julian Höland (Gommern), Sabine Hartmann (Möser), Dennis Einwiller (Gommern), Thomas Kindel (Möser), Martin Fischer (Biederitz), Sebastian Rupprecht (Biederitz), Don Nikels (Biederitz), Marcus Golibersuch (Gommern)

Die Linke

Mario Langer (Gommern), Dr. Thomas Trantzschel (Möser), Prof. Dr. Michael Rost (Biederitz)

SPD

Kay Gericke (Biederitz), Elrid Pasbrig (Biederitz), Marko Simon (Möser), Birgit Gerlach (Biederitz), Torsten Volker Kahlo (Gommern), Sylvia Rexin-Kujus (Möser), Denny Hitzeroth (Möser), Florian Lüdtke (Möser), Christian Wolfgang Bruchmüller (Biederitz), Dr. Helmut Michael Krause (Möser), Steven Illgas (Möser), Falko Marquardt (Biederitz), Jürgen Lahrmann (Möser), Andreas Karl Heinz Günter Ude (Möser), Jan Friemann (Möser), Paul Hernold (Möser)

FDP

Andreas Lange (Biederitz), Carsten Schneider (Biederitz), Philipp Eckhardt (Gommern), Christian Bruns (Gommern), Dr. Bernhard Mertz (Biederitz), Axel Struy (Gommern), Hergen Tantzen (Biederitz), Christiane Fuchs (Möser), Dirk Joswig (Gommern), Fabian Roß (Biederitz), Christiane Kühne (Biederitz), Mario Sämisch (Gommern)

Bündnis 90/Die Grünen

Andreas Hille (Biederitz), Tammy Schmidt (Gommern), Stefan Schweigel (Möser), Maxi Schmied (Gommern), Ulrike Becker (Gommern), Ramona Schmied-Hoboy (Gommern), Sebastian Quatz (Möser), Tilmann Barthels (Gommern)

Wählergemeinschaft Fläming

Frank Krehan (Gommern), Bernd Köppen (Möser), Jens Hünerbein (Gommern)