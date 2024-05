Ein neues Ausstellungsprojekt der Hochschule Magdeburg-Stendal mit dem Titel „wi(e)der-sprechen! Stendal 89/90“ erinnert an die Wendezeit in der Kreisstadt.

Ausstellung in Stendals Innenstadt geplant: So war die Wendezeit

Günter Mey, Professor für Entwicklungspsychologie an der Hochschule Magdeburg-Stendal, stellt sein neues Ausstellungsprojekt „wi(e)der-sprechen“ in Stendal vor.

Stendal - Er hat sich der Jugendkultur in Stendal gewidmet, die Kunst in der Altmark anders gesehen, Heimatperspektiven aufgezeigt, angstfrei das gleichnamige Festival mitgestaltet – als Wissenschaftler verbindet Günter Mey seine Forschungen gern mit Kunst. Der Professor für Entwicklungspsychologie, der seit 2009 am altmärkischen Standort der Hochschule Magdeburg-Stendal lehrt, beschreibt sich als „performativen Sozialwissenschaftler“. Als solcher hat er auch sein neues Ausstellungsprojekt gestartet.