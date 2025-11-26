Platz für zwei Fahrzeuge 24.000 Euro: Neues Gerätehaus in Niegripp nur aus Spenden finanziert
Schon lange hat die Freiwillige Feuerwehr Niegripp ein neues Gerätehaus gebraucht. Nun steht der Leichtbau. Das Besondere: Er ist einzig aus Spenden finanziert und auch die Feuerwehrleute haben eine Menge dazu beigetragen.
26.11.2025, 11:01
Niegripp - Ein neues Feuerwehrhaus - gebaut nur aus Spenden von Niegrippern und Firmen. 24.000 Euro ist den Menschen ihre Feuerwehr wert. Gesammelt, organisiert und gebaut hat die Feuerwehr selbst - ein langer Weg.