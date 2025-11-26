weather wolkig
  4. Platz für zwei Fahrzeuge: 24.000 Euro: Neues Gerätehaus in Niegripp nur aus Spenden finanziert

Schon lange hat die Freiwillige Feuerwehr Niegripp ein neues Gerätehaus gebraucht. Nun steht der Leichtbau. Das Besondere: Er ist einzig aus Spenden finanziert und auch die Feuerwehrleute haben eine Menge dazu beigetragen.

Von Thomas Pusch 26.11.2025, 11:01
Wehrleiter Ingo Merk bedankt sich bei Nordica Kühne. Zu den Sponsoren gehört auch Christian Dettmering (r.), was Burgs Bürgermeister Philipp Stark (l.) und Niegripps Ortsbürgermeister Matthias Pannholzer ebenso erfreut.
Wehrleiter Ingo Merk bedankt sich bei Nordica Kühne. Zu den Sponsoren gehört auch Christian Dettmering (r.), was Burgs Bürgermeister Philipp Stark (l.) und Niegripps Ortsbürgermeister Matthias Pannholzer ebenso erfreut. Foto: Thomas Pusch

Niegripp - Ein neues Feuerwehrhaus - gebaut nur aus Spenden von Niegrippern und Firmen. 24.000 Euro ist den Menschen ihre Feuerwehr wert. Gesammelt, organisiert und gebaut hat die Feuerwehr selbst - ein langer Weg.