ÖPNV in der Krise Busverkehr im Harz: Preissteigerung reicht nicht – Zuschüsse explodieren
Im Harz steigen die Ticketpreise für Busse um 5,1 Prozent – doch das löst die Probleme nicht. Die Zuschüsse für den Nahverkehr haben sich in wenigen Jahren verdreifacht, und die Kosten explodieren. Warum die Branche Alarm schlägt und welche Konsequenzen das für Fahrgäste habe könnte.
Aktualisiert: 26.11.2025, 10:38
Halberstadt. - 2026 werden die Preise für die Bustickets im gesamten Landkreis Harz teurer. Harzer Verkehrsbetriebe HVB und Halberstädter Verkehrsgesellschaft HVG werden im Schnitt 5,1 Prozent mehr verlangen. Doch das wird nicht reichen, um die davon galoppierenden Kosten aufzufangen.