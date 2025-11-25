ÖPNV in der Krise Busverkehr im Harz: Preissteigerung reicht nicht – Zuschüsse explodieren

Im Harz steigen die Ticketpreise für Busse um 5,1 Prozent – doch das löst die Probleme nicht. Die Zuschüsse für den Nahverkehr haben sich in wenigen Jahren verdreifacht, und die Kosten explodieren. Warum die Branche Alarm schlägt und welche Konsequenzen das für Fahrgäste habe könnte.