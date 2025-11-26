Schönheit liegt nicht nur im Auge des Betrachters, sondern ebenfalls im passenden Moment - und genau in dem drückte die Zerbsterin Donata Quack auf den Auslöser.

Zerbst - Der erste Schnee in diesem Winter verzauberte viele Zerbster, und nicht wenige hielten die unverhoffte Flockenpracht im Bild fest. Auch Donata Quack griff zu ihrem Handy und fing mit einem Foto diese mystische Szenerie ein. Am 24. November gegen 0.30 Uhr entstand die Aufnahme, die aus luftige Höhe den Blick in die Fritz-Brandt-Straße hinein mit dem einstigen Kaiserlichen Postamt im Mittelpunkt zeigt.

Unberührt liegt ein dünner weißer Teppich im gelben Lichtschein der Laternen auf Fahrbahnen und Gehwegen. Die Schönheit einer schlafende Stadt hat Donata Quack festgehalten und damit einem Moment der besinnlichen Stille – passend zur bevorstehenden Adventszeit. Inzwischen ist der Schnee wieder getaut und laut derzeitiger Wetterprognosen vorerst kein neuer in Sicht. Aber der Winter hat ja gerade erst begonnen. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja weiße Weihnachten.