Über 2700 Pfadfinder aus ganz Europa werden in einer Woche in Friedensau erwartet.

Friedensau - In der kommenden Woche, vom 31. Juli bis 5. August, findet auf dem Campusgelände in Friedensau das 14. „Internationale Pfadfinder- Camporee“ statt. Erwartet werden rund 2700 Pfadfinderinnen und Pfadfinder im Alter zwischen 12 und 15 Jahren aus 14 europäischen Ländern, um gemeinsam eine Woche lang voneinander zu lernen und Natur, Abenteuer, Pfadfinderaktivitäten und christlichen Glauben zu erleben.

Seit Tagen laufen dazu die Vorbereitungen in dem sonst so beschaulichen Ort. Etliche Pavillons und Zelte sind hinter dem Wohnmobilstellplatz aufgebaut worden. Hier soll die Essenversorgung für die Gäste aus halb Europa erfolgen. Auf der großen Wiese am Ortseingang wird eine Bühne für die Veranstaltungen aufgebaut.

Die Zeltplatz-Arena mit einer Kapazität von 1500 Personen wäre nicht in der Lage, alle Teilnehmer auf einmal zu fassen, so Zeltplatzleiterin Sabine Schorcht. Zu den 2383 Teilnehmenden kommen nach Angaben der Organisatoren 292 Mitarbeitende.

Workshops und christlicher Glaube im Vordergrund

Das Internationale Pfadfinder-Camporee für Süd- und Westeuropa ist ein alle vier Jahre stattfindendes Zeltlager der internationalen Begegnung für Kinder und Jugendliche.

Ziel des Ereignisses ist, gemeinsam eine Woche lang voneinander zu lernen und Natur, Abenteuer, Pfadfinderaktivitäten und christlichen Glauben zu erleben, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Camporee findet unter dem Motto „FOLLOW ME - Share your story“ statt. Gastgeber ist die Adventjugend in Deutschland, der Jugendverband der evangelischen Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten.

Das Camporee-Programm bietet gemeinsame Musik, Theaterstücke und Ansprachen. Eine Vielzahl von Aktivitäten, darunter Workshops, Outdoor-Abenteuer und kreative Projekte ermöglichen es Kindern und Jugendlichen, einander zu begegnen, eigene Gaben zu entdecken und zu teilen. Es werden neue Freundschaften über Ländergrenzen hinweg geknüpft, Freizeit gemeinsam gestaltet und christlicher Glaube vertieft.

Camp vor über 20 Jahren nahm stürmisches Ende

Das letzte Mal fand so ein großes Event in Friedensau vor mehr als 20 Jahren statt. Damals sorgte ein Unwetter dafür, dass das Lager geräumt werden musste.

In Friedensau finden seit 1902 immer wieder Camp-meetings statt, erinnert Tobias Koch, Hochschulkanzler und Geschäftsführer. Dass diesmal Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus über 14 Ländern Europas dabei sind, unterstreiche die Internationalität der Hochschule. Man freue sich auf ein „buntes und hoffentlich sturmfreies Event“.

Eröffnet wird das Internationale Zeltlager am Montagabend. Dazu wurde Möckerns Stadtbürgermeisterin Doreen Krüger eingeladen, die Teilnehmer offiziell in Möckern mit einer kurzen Begrüßungsrede willkommen zu heißen.