weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Vollsperrung der B184: 40 statt 3,5 Kilometer: Das ist die neue XXL-Umleitung im Jerichower Land

Vollsperrung der B184 40 statt 3,5 Kilometer: Das ist die neue XXL-Umleitung im Jerichower Land

Von Menz nach Magdeburg - das geht in der Regel auf der B184 recht schnell. Ab Montag ändert sich das - und zwar für Autofahrer in schmerzhafter Art und Weise. Grund ist eine XXL-Umleitung.

Von Thomas Schäfer 10.10.2025, 06:14
Umleitugn im XXL-Format: Durch die Sperrung der B184 ist vor allem ein Ort im Jerichower Land ab Montag wie abgeschnitten.
Umleitugn im XXL-Format: Durch die Sperrung der B184 ist vor allem ein Ort im Jerichower Land ab Montag wie abgeschnitten. Angelika Warmuth/dpa

Gommern/Menz/Königsborn. - Die B 184 wird in Königsborn ab Montag, 13. Oktober, voll gesperrt sein. Das bedeutet für Autofahrer große Umwege - vor allem für alle, die von Menz nach Magdeburg wollen.