Der Radweg zwischen Ihleburg und Parchau kommt. Demnächst ist Baubeginn. Und für Radfahrer im Jerichower Land tut sich noch mehr.

Im vergangenen Jahr ist der Radweg Genthin-Brettin nach einer umfangreichen Sanierung eröffnet worden. In diesem Jahr wird zwischen Ihleburg und Parchau gebaut.

Burg - Seit Jahren wird für den Radweg zwischen Ihleburg und Parchau gekämpft. So soll Ihleburg Anschluss an die Verbindung Parchau Burg und somit ans Radwegenetz des Jerichower Landes bekommen. Baubeginn ist demnächst. Und es stehen noch weitere Verbesserungen für die Radfahrer in der Region bevor.

Bis Ende des Monats müssen noch Bäume gefällt werden, wo der Radweg Parchau und Ihleburg verbinden soll. Für April und Mai ist der Abschluss der Planung, für Juni der Baubeginn vorgesehen. Im November sollen die ersten Fahrräder auf dem 1,7 Kilometer langen Weg rollen können. Die Kosten betragen insgesamt rund 1,7 Millionen Euro.

Radtouristen sollen angelockt werden

Die Verbindung ist Teil des neuen Radwegekonzeptes, das derzeit erstellt wird und im Kreisbauausschuss von Radwegekoordinator Heiko Schon vorgestellt wurde. Mit dem Konzept wird das 2008 erstellte Papier aktualisiert.

Zentrale Zielstellung ist die Aufwertung des Radverkehrs. Dadurch soll sich der Radverkehrsanteil nicht nur im Alltag, sondern auch in der Freizeit erhöhen. Zudem sollen mit attraktiveren Verbindungen Radtouristen ins Jerichower Land geholt werden.

„Durch die nachhaltige Mobilität wird auch ein Beitrag zu Klima-, Mobilitäts- und Energiewende geleistet“, so Schon. Dabei wird ein Augenmerk auf die Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur sowohl inner- als auch außerorts gelegt. Und die Vernetzung mit dem Öffentlichen Personennahverkehr soll gestärkt werden.

Konzepte der Nachbarn spielen eine Rolle

Dabei stützen sich die Planer auch auf schon bestehende Konzepte auch aus benachbarten Landkreisen wie dem Radverkehrskonzept der Hansestadt Stendal oder auch der Magdeburger Radverkehrskonzeption. Ein Blick wird auch in den Brandenburger Landkreis Potsdam-Mittelmark geworfen.

Im kommenden Herbst soll dann das neue Radverkehrskonzept im Kreistag vorgestellt werden.